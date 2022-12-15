МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания iFly перенесла задержанные рейсы в Египет на пятницу, 16 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика. Росавиация проводит процедуры согласования с iFly по полетам над Сирией

"В связи с аннулированием полетных планов со стороны ФАВТ (Федеральное агентство воздушного транспорта, Росавиация — ред.) на выполнение рейсов по заявленным маршрутам задержанные рейсы переносятся на 16 декабря", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что после введения ограничений на пролет в воздушном пространстве Иордании для всех российских авиаперевозчиков немедленно уведомила Росавиацию и начала проработку альтернативных маршрутов следования для регулярных рейсов, выполняемых в Египет.

"С учетом введенных ограничений на пролеты со стороны рядя государств, о которых Росавиация своевременно получала информацию, был найден единственный возможный маршрут, включающий пролет в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. От авиационных властей всех стран по маршруту следования были получены необходимые для пролета разрешения, включая разрешение со стороны Сирии", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что 12 декабря обратилась в Росавиацию с целью получения разрешения на осуществление рейсов по выбранному маршруту следования и подтверждения возможности использования воздушного пространства Сирии.

"На тот момент со стороны ФАВТ не было предъявлено требований о предоставлении каких-либо дополнительных документов со стороны авиакомпании "Ай Флай". 14 декабря в Главный центр управления полетами были поданы и одобрены полетные планы по данному маршруту, но затем отклонены без объяснения причины", — сообщает компания.

Вечером 15 декабря, по прошествии суток, на сайте Росавиации было опубликовано информационное сообщение, которое содержит дополнительные требования к авиакомпании по проведению анализа рекомендаций, содержащихся в документах ICAO для использования воздушного пространства Сирии при выполнении рейсов в Египет. На текущий момент авиакомпания готовит запрашиваемые документы с целью удовлетворения требований Росавиации, связанных с безопасностью полетов.