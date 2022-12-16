МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыт до следующей недели из-за непогоды, сообщает департамент промышленной политики региона. "Аэрофлот" откроет рейсы из Москвы в аэропорт "Хибины" с 30 декабря

"В связи с погодными условиями аэропорт Анадырь (Угольный) имени Ю. С. Рытхэу закрыт до улучшения погодных условий. Улучшение погодных условий ожидается на следующей неделе", — говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, с 16 декабря на побережье Восточно-Сибирского моря ожидаются порывы ветра 23-28 метров в секунду, на побережье Берингова моря ветер 18-23 метра в секунду, порывы 28-33 метра в секунду с низовой метелью. В Анадыре прогнозируются ветер 18-23 метра в секунду с порывами до 28-33 метров в секунду с метелью. Под действие циклона попадает Анадырь, Анадырский район, городской округ Певек.

В последние недели на Чукотке периодически объявляют штормовое предупреждение из-за метели и штормового, порывами до ураганного ветра. Авиарейсы отправляли, когда появлялись погодные "окна".