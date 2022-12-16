МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Холдинг РЖД при продаже билетов на поезда дальнего следования почти во всех своих кассах в России вместо бумажных бежевых бланков выдает билеты на чековой ленте, где указана вся необходимая информация о поезде и пассажире, следует из комментария пресс-службы компании для РИА Новости. РЖД не нашли покупателя на 25,1 процента акций ГМК "Забайкалстальинвест"

Компания больше десяти лет продает билеты онлайн – на сайте и через приложение. Большинство пассажиров стали выбирать именно этот вариант, но часть путешественников по-прежнему приобретают билеты в кассах на вокзалах. Раньше билет, который выдавал кассир, представлял собой прямоугольный бежевый бланк с информацией о поезде, пассажире и т.д. Теперь он выглядит, по сути, как чек из магазина. Продажей билетов на поезда дальнего следования в кассах почти на всех вокзалах России занимается "дочка" РЖД – "Федеральная пассажирская компания" (ФПК).

"Все кассы ФПК при оформлении проездных документов выдают билеты, распечатанные на специальной чековой термоленте с реквизитами поездки", — сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

РЖД с пандемии начали переходить на такой формат, рассказал РИА Новости кассир одного из столичных вокзалов. Как убедился корреспондент, на таком проездном документе удобночитаемым темным шрифтом указывается имя, фамилия и отчество пассажира, номер паспорта, дата рождения, день, время отправления и прибытия поезда, номер состава, цена билета и т.д. Кассир при продаже билета отметил, что пассажир может использовать этот чек-билет и для строгой отчетности. Это же сказал представитель РЖД.

Один из пассажиров в очереди в кассу на Павелецком вокзале рассказал РИА Новости, что на небольшой станции он недавно покупал билет и получил бежевый бланк, как раньше. Представитель РЖД пояснил РИА Новости, что небольшие станции обслуживаются пригородными кассами, у которых другое оборудование, поэтому по-прежнему выдаются, как и раньше, бежевые бланки билетов.

Однако даже и билет на чековой термоленте пассажиру уже не надо показывать проводнику, чтобы сесть в поезд "Федеральной пассажирской компании". Это произошло после внедрения отечественной цифровой системы идентификации пассажиров. Надо лишь предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, пояснили в РЖД.

Проводник при вводе данных из паспорта увидит всю информацию о поездке пассажира, оплаченных им сервисах и услугах в рабочем мобильном терминале.

Так что если если у вас остался где-то бежевый бланк железнодорожного билета — сохраните его уже как раритет.