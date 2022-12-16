МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Более 50 рейсов в пятницу утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Аэропорт Анадыря на Чукотке закрыли до следующей недели

По информации на 7.46 мск, во "Внуково" семь рейсов задержано, 10 отменено; в "Домодедово" 15 рейсов задержано и четыре отменено; в "Шереметьево" семь рейсов задержано, 10 отменено.

Вечером в четверг в Москве начался снегопад. Нынешний декабрь в столице перевыполнил норму осадков: уже выпало 112% от положенного по климатической норме, сообщал в четверг ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.