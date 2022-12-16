МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Египетская авиакомпания EgyptAir увеличивает количество рейсов в Каир из московского аэропорта "Домодедово" до 14 в неделю, говорится в релизе воздушной гавани. В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 рейсов

Согласно расписанию аэропорта, сейчас EgyptAir выполняет 10 рейсов в Каир в неделю.

"Авиакомпания EgyptAir увеличивает частоту полетов в столицу Арабской Республики Египта из московского аэропорта "Домодедово". Теперь пассажиры воздушной гавани смогут улететь из Москвы в Каир 14 раз в неделю", — говорится в сообщении.

Так, с 19 декабря авиаперевозчик начнет выполнять два ежедневных рейса на самолетах Boeing 737-800 и Airbus 320. Время в полете — 5 часов 30 минут.

Аэропорт отмечает, что EgyptAir и "Домодедово" сотрудничают с 2003 года. За время совместной работы компании обслужили почти 860 тысяч человек. Каир — популярное направление у пассажиров авиакомпании в "Домодедово", за 19 лет трафик на маршруте составил более 600 тысяч человек.