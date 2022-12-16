МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рейсы авиакомпании iFly в Египет на данный момент задержаны минимум до 15.00, следует из данных онлайн-табло московского аэропорта "Внуково". Режим ограничения полетов в российские аэропорты продлили до 21 декабря

В четверг было три отмененных рейса: два в Шарм-эш-Шейх и один в Хургаду. В пятницу табло показывает четыре рейса: отмененный в Хургаду, два задержанных — в Хургаду (до 15.10) и Шарм-эш-Шейх (до 15.25), также значится рейс в Шарм-эш-Шейх, который должен вылететь в 15.00.

Проблемы с рейсами в Египет, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей, а Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию о полете.