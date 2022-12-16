МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Бурятии, есть погибшие, сообщили РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

Согласно данным, инцидент произошел во время жесткой посадки в аэропорту Улан-Удэ. По данным МЧС, его причиной могли стать технические неисправности или ошибки пилотов.

В вертолете летели три человека экипажа, все они погибли.

Позже информацию о ЧП подтвердили региональные власти.