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В Бурятии разбился вертолет Ми – 8
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Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Бурятии, есть погибшие, сообщили РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. Согласно данным, инцидент произошел во время жесткой посадки в... ПРАЙМ, 16.12.2022
транспорт, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Бурятии, есть погибшие, сообщили РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
Согласно данным, инцидент произошел во время жесткой посадки в аэропорту Улан-Удэ. По данным МЧС, его причиной могли стать технические неисправности или ошибки пилотов.
В вертолете летели три человека экипажа, все они погибли.
Позже информацию о ЧП подтвердили региональные власти.