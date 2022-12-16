МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" запустила прямые регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Самарканд, говорится в релизе головного перевозчика. Авиакомпания iFly задерживает рейсы в Египет из "Внуково"

"Группа "Аэрофлот" открыла прямые регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Самарканд", — говорится в сообщении.

Компания уточняет, что собственные рейсы "Аэрофлота" из аэропорта "Пулково" в Стамбул выполняются на самолетах Boeing 737-800 четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Полеты в Самарканд под кодом SU выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на лайнерах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.