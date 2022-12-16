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"Аэрофлот" запустил рейсы из "Пулково" в Стамбул и Самарканд
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Группа "Аэрофлот" запустила прямые регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Самарканд, говорится в релизе головного перевозчика. "Группа "Аэрофлот" открыла прямые... ПРАЙМ, 16.12.2022
транспорт, бизнес, новости, санкт-петербург, аэрофлот, рейсы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" запустила прямые регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Самарканд, говорится в релизе головного перевозчика.
"Группа "Аэрофлот" открыла прямые регулярные полеты из Санкт-Петербурга в Стамбул и Самарканд", — говорится в сообщении.
Компания уточняет, что собственные рейсы "Аэрофлота" из аэропорта "Пулково" в Стамбул выполняются на самолетах Boeing 737-800 четыре раза в неделю — по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Полеты в Самарканд под кодом SU выполняет авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на лайнерах Airbus A319 три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.