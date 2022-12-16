МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российский Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) считает необоснованным предложенное РЖД повышение на 51% тарифа на порожний пробег полувагонов со станций Дальнего Востока, отмечая, что такая индексация увеличит финансовую нагрузку на грузоотправителя и не создаст дополнительных стимулов для вывоза контейнеров, сообщили РИА Новости пресс-службе организации. РЖД предложили решение проблемы с грузоперевозками на Дальнем Востоке

Газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора РЖД Алексея Шило ранее писала, что РЖД предлагают увеличить на 51% тариф на порожний пробег вагонов со станций Дальнего Востока для стимулирования перевозки из региона контейнеров в полувагонах.

"На наш взгляд, предложение о повышении тарифов на 51% на порожний пробег полувагонов с Дальнего Востока ни экономически, ни методологически, ни в отношении величины такого повышения не является обоснованным. Реализация такой инициативы не приведет к повышению экономической заинтересованности операторов и иных владельцев полувагонов в предоставлении подвижного состава под перевозки из указанного региона и к сокращению порожнего пробега полувагонов", — сообщили в СОЖТ.

ПОЗИЦИЯ СОЖТ

Там пояснили, что объем доступной грузовой базы из портов Дальнего Востока не сопоставим с объемом образования порожних полувагонов после выгрузки грузов в экспортном направлении. В СОЖТ привели такие данные. Ежемесячно с Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) отправляется более 140 тысяч порожних вагонов ежемесячно. Потенциальный объем перевозок всех грузов из дальневосточного региона в разы меньше, в том числе контейнеров с импортируемыми товарами – максимум 10-11 тысяч отправок полувагонов в месяц (5 контейнерных поездов с полувагонами в сутки), продолжили в Союзе.

"Даже при условии, что количество контейнерных поездов из полувагонов будет доведено до 7 единиц в сутки, общий объем доступной погрузки не превысит 14 тысяч полувагонов или 10% от общего числа порожнего образования. Таким образом, 90% полувагонов будут неизбежно возвращаться в порожнем состоянии по повышенным на 51% тарифам. Оценочно, дополнительные доходы ОАО "РЖД" от реализации таких предложений составят 23-25 миллиардов рублей тарифной выручки", — говорят в СОЖТ.

Это, по мнению организации, приведет к такому же увеличению затрат грузоотправителей, в первую очередь сибирского региона, включая предприятия ЖКХ и энергетики. Собеседник агентства добавил, что тарифы на перевозку угля с начала 2022 года выросли на 40-56% в зависимости от дальности перевозки, с января 2023 года утверждена дополнительная индексация на 10%.

Представитель СОЖТ заверил, что в настоящее время операторскими компаниями и иными владельцами подвижного состава обеспечивается максимальное использование порожних полувагонов после их выгрузки в портах и на станциях Дальнего Востока, в первую очередь – для вывоза поступивших контейнеров с импортом. Для этого заключены все необходимые договоры с контейнерными операторами и грузоотправителями контейнеров, увеличиваются объемы перевозок. Выгрузка контейнеров при этом осуществляется в различных регионах страны.

Несмотря на непродолжительный период массового использования данной технологии вывоза, объемы перевозки контейнеров в полувагонах планомерно увеличиваются, уже достигнув 3,8 контейнерного поезда в сутки, констатируют в Союзе. Главную роль в наращивании перевозок контейнеров, говорит собеседник агентства, сыграла и продолжает оказывать свое положительное влияние совместная работа всех, без исключения, участников перевозочного процесса. При этом есть все основания считать, что уже в ближайшее время будет не только достигнута цель 5 контейнерных поездов в сутки в полувагонах, но и количество таких поездов будет доведено до 7 в сутки в начале 2023 года.

"При этом операторские компании и так ориентированы на максимальный вывоз железнодорожным транспортом имеющихся грузов из портов и со станций Дальнего Востока при наличии заявок грузоотправителей, погрузочного ресурса для этого более чем достаточно. Резюмируя: предлагаемая инициатива РЖД лишь увеличит в конечном итоге финансовую нагрузку на грузоотправителя и при этом не создаст каких-либо дополнительных стимулов для вывоза контейнеров с Дальнего Востока", — заключили в Союзе.