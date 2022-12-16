СОЧИ, 16 дек — ПРАЙМ. Пассажирские перевозки планируется запустить из Сочи в Турцию в 2023 году, пока этот вопрос находится на стадии переговоров, заявил генеральный директор Морского торгового порта Сочи Юрий Владимиров. В Сочи начали подготовку пляжей к следующему летнему сезону

Он пояснил РИА Новости, что морское сообщение между Турцией и Сочи прекратилось примерно с 2004 года. С тех пор пассажирские перевозки между государствами не осуществлялись. На сегодняшний день поездки по морю из Сочи в Турцию осуществляет единственный круизный лайнер Astoria Grande, но он не предназначен для рядовых перевозок пассажиров и логистики.

"По паромам, я могу сказать, что мы работаем. Есть у нас предложение. Пока идёт разговор о паромах, это будут пассажирские паромы… Это направление, я думаю, будет востребовано, но пойдёт у нас сейчас в работу, в 2023 году мы это сделаем… Это (паромное направление — ред.) будет на Турцию работать", — сказал журналистам Владимиров.

Ранее Владимиров рассказывал РИА Новости, что морской порт Сочи усилил меры безопасности по каботажным (междугородним) перевозкам, которые на фоне среднего уровня реагирования будут проходить дополнительный осмотр в зоне специального причала.