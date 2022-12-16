2022-12-16T18:15:57+03:00
2022-12-16T18:15:57+03:00
2022-12-16T18:15:57+03:00
2022
https://1prime.ru/transport/20221216/839207604.html
В Крыму сообщили о приостановке паромного сообщения в Керченском проливе
Транспорт
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Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено из-за погодных условий, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. "Паромное сообщение в Керченском проливе... ПРАЙМ, 16.12.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, крым, керченский пролив, паромы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено из-за погодных условий, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.
"Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено по погодным условиям", — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий.