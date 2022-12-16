СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — ПРАЙМ. Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено из-за погодных условий, сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко. Турбизнес Крыма получит средства до конца недели, заявил Решетников

"Паромное сообщение в Керченском проливе приостановлено по погодным условиям", — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий.