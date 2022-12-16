МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Росавиация отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты в Египет через Сирию, сообщает ведомство. Росавиация не получила документы от iFly по полету в Египет через Сирию

В Росавиации состоялось совещание с руководителем авиакомпании Кириллом Романовским по вопросу выполнения рейсов через воздушное пространство Сирии в или из пунктов Египта.

"Перед совещанием авиакомпанией был представлен в Росавиацию пакет документов об оценке рисков для полетов гражданских воздушных судов вблизи региона, где существует серьезный риск для безопасности международных полетов. Специалистами Росавиации отмечены существенные недостатки в документах, о чем руководитель авиакомпании был проинформирован", — говорится в сообщении.

Росавиация отмечает, что в ходе совещания в связи с длительными задержками рейсов авиакомпании даны указания неукоснительно соблюдать прав авиапассажиров в соответствии с законодательством РФ.

"Для реализации прав пассажиров на безопасную и качественную перевозку, принимая во внимание, что процедуры межведомственного согласования вопроса безопасного использования воздушного пространства Сирии российскими гражданскими воздушными судами в настоящее время не завершены, авиакомпании рекомендовано: обратиться к российским авиакомпаниям с предложением организовать перевозки пассажиров, передав им пассажиров в рамках коммерческих соглашений", — добавляется в сообщении.

Также рекомендовано рассмотреть вопрос возврата билетов на рейсы, которые невозможно выполнить в ближайшее время собственными силами авиакомпании, и начать работу по организации возврата пассажиров, которые сейчас находятся в Египте, привлекая провозные емкости российских и иностранных авиакомпаний.

С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию.