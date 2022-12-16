2022-12-16T20:23:26+03:00
2022-12-16T20:23:26+03:00
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Движение паромов через Керченский пролив возобновилось
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Керченская паромная переправа, приостановленная из-за погодных условий, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. "С 20.00 работа Керченской... ПРАЙМ, 16.12.2022
транспорт, бизнес, новости, россия, керченский пролив, паромы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОДАР, 16 дек — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа, приостановленная из-за погодных условий, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"С 20.00 работа Керченской паромной переправы возобновлена в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий.