КРАСНОДАР, 16 дек — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа, приостановленная из-за погодных условий, возобновила работу, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. В Крыму сообщили о приостановке паромного сообщения в Керченском проливе

"С 20.00 работа Керченской паромной переправы возобновлена в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий.