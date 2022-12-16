МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания iFly вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в Египет по 19 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Росавиация отметила недостатки в документах iFly по полетам над Сирией

"В связи с введенными ограничениями на полеты и запретами на использование воздушного пространства Турции, Иордании, Саудовской Аравии и Эритреи, а также в связи с отсутствием разрешения со стороны Федерального агентства воздушного транспорта на использование предложенного альтернативного маршрута, авиакомпания iFly вынуждена отменить выполнение ранее запланированных рейсов в период с 15 по 19 декабря включительно", — говорится в сообщении.

Также iFly ищет варианты вывоза пассажиров из Египта, продолжает работу по согласованию документов с Росавиацией для возобновления полетов в Египет с 20 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В настоящий момент авиакомпания изыскивает варианты вывоза пассажиров, находящихся в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, а также прикладывает максимум усилий и продолжает работу по согласованию необходимых документов с ФАВТ с целью продолжения полетной программы в Египет с 20 декабря", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что информация по возврату денежных средств пассажирам отмененных рейсов будет предоставлена по месту приобретения туров и авиабилетов.

С четверга авиакомпания отменила или перенесла все свои рейсы в Египет. Проблемы с ними, как объясняла iFly, возникли из-за ограничений для российских авиаперевозчиков на пролет в воздушном пространстве Иордании. Компания начала проработку альтернативных путей. Росавиация в четверг сообщила, что проводит согласование маршрута, так как iFly планировала лететь над Сирией, но не предоставила необходимую информацию. В пятницу Росавиация сообщила, что отметила существенные недостатки в документах iFly на полеты.