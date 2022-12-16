МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Правительство России в 2023-2024 годах направит РЖД 4,5 миллиарда рублей на создание квантовых сетей, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Правительство распорядилось увеличить уставный капитал РЖД

"Предоставить в 2021-2024 годах из федерального бюджета бюджетные инвестиции открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" в размере 9425181,1 тысячи рублей, в том числе… в 2023 году — 2686948,2 тысячи рублей и 2024 году — 1773232,9 тысячи рублей, в целях обеспечения создания квантовых сетей в соответствии с мероприятиями дорожной карты "Квантовые коммуникации" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", — говорится в распоряжении.

Ранее правительство планировало направить на реализацию этих мероприятий в 2023-2024 годах почти 5 миллиардов рублей — около 3 миллиардов в 2023 году и 2 миллиардов в 2024.

В четверг Минтранс опубликовал проект, в соответствии с которым РЖД в 2023 году должны получить почти 2,7 миллиарда рублей на создание квантовых сетей и 20,8 миллиарда рублей на закупку платформ для "Федеральной грузовой компании".