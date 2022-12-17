МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД, МЦД-2 и аэроэкспрессов во "Внуково" изменится в эти выходные в связи с модернизацией инфраструктуры, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД). Билеты на поезда в Крым с 1 января 2023 года подорожают на 8,1 процента

Компания уточнила, что изменится расписание некоторых пригородных поездов Казанского, Курского, Рижского, Киевского направлений МЖД, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт "Внуково". В частности, на станции "Москва-пассажирская-Курская" с 00.00 17 декабря до 05.00 18 декабря железнодорожники проведут работы на путевой инфраструктуре, необходимые для запуска новых платформ. В связи с этим на Курском, Рижском направлениях и МЦД-2 из расписания будет выведено ряд пригородных поездов, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту.

На Киевском направлении с 13.20 17 декабря до 12.40 18 декабря на станции "Внуково" проведут переключение новых путей на автоматическую систему управления движением поездов. Кроме того, с 16 по 17 декабря преимущественно в ночные часы с 23.30 до 06.30 назначены путевые работы на участке "Солнечная – Внуково". В связи с этим из графика выведут ряд электричек и аэроэкспрессов.

Путевые работы на участке "Щурово – Голутвин" на Казанском направлении будут вестись 16 и 17 декабря с 6.00 до 10.00. В связи с этим у некоторых пригородных поездов, курсирующих между Москвой, Голутвиным и Рязанью, между Рязанью и Рыбным изменится время прибытия, отправления и количество остановок на маршруте. "Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", — отмечается в сообщении.

Компания "Аэроэкспресс" в свою очередь уточнила, что 17 декабря начиная с 17.00 не будет рейсов с Киевского вокзала в аэропорт, а также рейса в 15.00. Из аэропорта будут отменены рейсы с 16.00 до конца дня, а также рейс в 14.00. В воскресенье, 18 декабря, не будет движения аэроэкспрессов в аэропорт до 13.00 включительно, из аэропорта – до 12.00. С 14.00 поезда "Аэроэкспресс" с Киевского вокзала во "Внуково" будут отправляться по стандартному графику каждый час, из аэропорта – с 13.00.