МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Специалисты "Роскосмоса" в пятницу провели успешное испытание двигателей корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого ранее произошла утечка, сообщает НАСА. "Роскосмос" рассказал о плюсах продажи авиакомпании "Космос" Минобороны

"В пятницу, 16 декабря, в 3.08 по времени Восточного побережья США (11.08 мск), специалисты "Роскосмоса" провели успешное испытание двигательных установок корабля "Союз МС-22", — говорится в заявлении на официальном сайте НАСА.

Как отмечается в заявлении, "Роскосмос" продолжит работы по тестированию корабля. Кроме того, НАСА отмечает, что 18 декабря состоится обследование "Союза МС-22" механическим манипулятором Canadarm2 для дополнительной инспекции.

Утечка из системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря из-за повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека корабля. Космонавты доложили наземным специалистам о срабатывании системы диагностики "Союза", а также подтвердили, что наблюдают утечку визуально.

Из-за инцидента пришлось отменить выход российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина. В трансляции НАСА было показано, как из "Союза" бьют фонтаны технической жидкости.

Чтобы установить причины произошедшего, российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе ERA сфотографировала и сняла на видео внешнюю поверхности корабля. Данные переданы на земным специалистам для изучения.

Как отметили в пресс-службе "Роскосмоса", все системы корабля и МКС работают штатно, экипаж в безопасности, а что делать дальше, специалисты определят после анализа ситуации.

Исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев назвал попадание микрометеорита возможной причиной повреждения обшивки и разгерметизации системы охлаждения. По его словам, никаких других изменений в телеметрии корабля и станции не обнаружено.

На следующий день стало известно, что, скорее всего, до конца 2022 года выход в открытый космос по российской программе уже не состоится. Кроме того, корабль начал греться — по информации источника РИА Новости, температура в нем достигла 50 градусов, в пресс-службе "Роскосмоса" же утверждают, что повышение незначительное — до 30 градусов.

В пятницу в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что предпосылок для срочного возвращения с МКС на Землю корабля "Союз МС-22", в системе охлаждения которого произошла утечка, нет.