МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Двадцать рейсов задержаны, 17 отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Tez Tour вернет деньги за несостоявшиеся туры в Египет

По информации на 10.23 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержаны, 10 отменены; в "Домодедово" задержаны восемь рейсов и один отменен; в "Шереметьево" шесть рейсов задержаны, шесть отменены.

Нынешний декабрь в столице перевыполнил норму осадков: уже выпало 112% от положенного по климатической норме, сообщал в четверг ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года — из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас. Завтра ожидается еще более сложная ситуация, поскольку снег усилится, а порывы будут продолжаться.