МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно выделило 6 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения, сообщает кабмин. В московских аэропортах задержали и отменили почти 40 рейсов

"Правительством дополнительно направлено 6 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения в условиях внешних ограничений. Средства поступят из резервного фонда и пойдут на аэронавигационное обслуживание не менее 1 миллиона полетов", — говорится в сообщении.

Получателем выступает Государственная корпорация по организации воздушного движения, которая обеспечивает безопасность и регулярность полетов гражданской авиации.

Кабмин отмечает, что в сентябре 2022 года на поддержку системы из резервного фонда правительства было направлено 15 миллиардов рублей. С учетом нового распоряжения общий объем финансирования в 2022 году составит 21 миллиард рублей.