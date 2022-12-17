МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью, говорится в релизе перевозчика. Туроператор Fun&Sun рассказал о планах по вывозу клиентов из Египта

"Аэрофлот" открыл зимнюю программу регулярных прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью", — говорится в сообщении.

Как уточняется, рейсы из Северной столицы в столицу Узбекистана и на популярный курорт Турции выполняются три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. На обеих воздушных линиях задействованы самолёты Boeing 737-800.