"Аэрофлот" запустил рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью
Авиакомпания "Аэрофлот" запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" запустила рейсы из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью, говорится в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" открыл зимнюю программу регулярных прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Ташкент и Анталью", — говорится в сообщении.
Как уточняется, рейсы из Северной столицы в столицу Узбекистана и на популярный курорт Турции выполняются три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам. На обеих воздушных линиях задействованы самолёты Boeing 737-800.