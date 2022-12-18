МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево задержаны в воскресенье утром отменены 13 рейсов и отменены 50, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Собянин рассказал о проектах Москвы по программе развития территорий

Согласно информации на 8.29 мск, во Внуково задержаны 20 рейсов, отменены — 9; в Домодедово 22 рейса задержано и 2 отменено; в Шереметьево 8 рейсов задержано, 2 отменено.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что за сутки в Москве выпала почти одна треть, а в Подмосковье – 50% месячной нормы осадков. По его данным, днем в воскресенье в Москве выпадет еще до 10 миллиметров снега, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.