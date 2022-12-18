МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Сильный снегопад в столичном регионе не привел к сбоям в движении пригородных поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД). Московские аэропорты сообщили о задержках и переносах рейсов

"Пришедший в столичный регион снегопад не повлиял на движение пригородных поездов в Мосузле", — сообщили в МЖД в воскресенье.

Для ликвидации последствий снегопада в настоящее время в Москве и области на линии работают свыше 40 единиц техники и более 1 тысячи железнодорожников.

Около 1,5 тысячи человек задействованы в уборке платформ и другой пассажирской инфраструктуры.