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Сильный снегопад не повлиял на движение электричек в московском регионе
Транспорт
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. Сильный снегопад в столичном регионе не привел к сбоям в движении пригородных поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД)... ПРАЙМ, 18.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Сильный снегопад в столичном регионе не привел к сбоям в движении пригородных поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
"Пришедший в столичный регион снегопад не повлиял на движение пригородных поездов в Мосузле", — сообщили в МЖД в воскресенье.
Для ликвидации последствий снегопада в настоящее время в Москве и области на линии работают свыше 40 единиц техники и более 1 тысячи железнодорожников.
Около 1,5 тысячи человек задействованы в уборке платформ и другой пассажирской инфраструктуры.