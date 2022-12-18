МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — в воскресенье утром задержаны 67 рейсов и отменены 13, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". В московских аэропортах отменили 13 рейсов

Так, на 11.20 мск, во Внуково задержаны 28 рейсов, отменены — 10; в Домодедово 25 рейсов задержано и один отменен; в Шереметьево 14 рейсов задержано, два отменено.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в Москве выпало от 33 до 38 сантиметров снега, что является новым рекордом с 1989 года, когда снежный покров в городе составил "лишь" 31 сантиметр.