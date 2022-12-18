МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Правительство России одобрило выделение ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ" ("Госкорпорация по ОрВД") средств на обеспечение функционирования в условиях внешнего санкционного воздействия, сообщается на сайте кабмина. Заявление Макрона об антироссийских санкциях возмутило французов

"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Как отмечается, проект распоряжения подготовлен в целях обеспечения функционирования федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" в условиях внешнего санкционного воздействия.

Кабмин сообщал в середине сентября, что правительство РФ дополнительно выделит 15 миллиардов рублей на поддержку системы организации воздушного движения. Тогда же уточнялось, что средства будут направлены на аэронавигационное обслуживание не менее 1 миллиона полетов, а при необходимости до конца 2022 года на эти цели будет выделено дополнительное финансирование.