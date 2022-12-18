МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Два борта Pegasus, экстренно севшие в Хельсинки из-за непогоды в Москве, утром в воскресенье вернулись в Стамбул, сообщило РИА Новости посольство России в Финляндии. В московских аэропортах задержали 67 рейсов

"Восемнадцатого декабря этого года два рейса авиакомпании Pegasus, следовавшие из Анталии и Измира в Москву, совершили посадку в аэропорту Хельсинки–Вантаа вследствие неблагоприятных погодных условий по маршруту следования", — уведомило посольство.

По сообщению диппредставительства, примерно в 6 часов утра по местному времени в посольство поступило несколько звонков от пассажиров и их родственников. По словам обратившихся, самолеты находились в Хельсинки-Вантаа приблизительно с 3 часов ночи, пассажиры оставались на борту.

"Вскоре после поступления первых обращений в посольство авиакомпания Pegasus приняла решение о возвращении рейсов в Турцию. После 7 часов утра оба борта вылетели из Хельсинки. По имеющимся сведениям, они благополучно приземлились в Стамбуле", — сообщила дипмиссия в комментарии агентству.