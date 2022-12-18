На Кубани закончилась очередь из грузовиков на Керченскую переправу
Оперштаб Краснодарского края: очереди из грузовиков на Керченскую переправу уже нет
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КРАСНОДАР, 18 дек — ПРАЙМ. Грузовых машин, ожидающих переправу через Керченский пролив на перехватывающих стоянках в Краснодарском крае, не осталось, сообщили в оперативном штабе региона.
"В Краснодарском крае нет очереди на Керченскую переправу. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы. На перехватывающей парковке в поселке Ильич дежурят два волонтера", — говорится в сообщении.
Уточняется, что за минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 288 машин и 347 пассажиров.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В субботу власти Кубани сообщали, что количество машин в очереди уменьшилось до 14 фур.