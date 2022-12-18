КРАСНОДАР, 18 дек — ПРАЙМ. Грузовых машин, ожидающих переправу через Керченский пролив на перехватывающих стоянках в Краснодарском крае, не осталось, сообщили в оперативном штабе региона. Крым наладит связи с портами новых российских регионов

"В Краснодарском крае нет очереди на Керченскую переправу. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы. На перехватывающей парковке в поселке Ильич дежурят два волонтера", — говорится в сообщении.

Уточняется, что за минувшие сутки паромы "Керченский-2", "Лаврентий" и "Мария" перевезли в Крым 288 машин и 347 пассажиров.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В субботу власти Кубани сообщали, что количество машин в очереди уменьшилось до 14 фур.