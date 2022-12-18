МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В московском аэропорту "Внуково" в день большого снегопада отменен один рейс, есть переносы рейсов по решению командиров самолетов, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта. Экстренно севшие в Хельсинки рейсы Pegasus вернулись в Стамбул

Ранее "Известия" сообщили, что во "Внуково" застряли сотни пассажиров, задержаны рейсы авиакомпаний Turkish Airlines в Турцию и Flydubai в Дубай. Люди столпились возле стоек информаций, ожидая трансферы в отели.

В пресс-службе аэропорта отметили, что воздушная гавань обеспечивает обслуживание воздушных судов и пассажиров в штатном режиме.

"Несмотря на сложные метеоусловия, сильный снегопад: за прошедшие сутки в городе выпало почти 30% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова в Москве выросла до 33-38 сантиметров, — по метеоусловиям во "Внуково" отменен один рейс. Есть переносы рейсов, по решению командиров воздушных судов авиакомпаний, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью", — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, отмечает аэропорт, метель сохранится весь день. К последствиям снегопада в аэропорту готовы. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта. Задействовано необходимое количество многофункциональной снегоуборочной техники, спецмашин для распределения химреагентов и обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

"Кроме того, аэропорт "Внуково" готов принимать рейсы из других аэропортов, где воздушные суда не могут приземлиться", — говорится в сообщении.