МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Задержки рейсов возможны в московском аэропорту "Шереметьево" из-за снегопада, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме при сильном снегопаде

"Шереметьево" информирует, что продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний.

"Российские и зарубежные рейсы выполняются по расписанию. За прошедшие сутки аэропорт Шереметьево обслужил без сбоев 573 рейса на вылет и прилет. Один рейс по маршруту Анталья – Казань был принят на запасной аэродром в связи с закрытием аэропорта Казани. Пассажиры размещены в гостиницу", — говорится в сообщении.

В целях безопасности полетов в аэропорту постоянно чистят взлетно-посадочные полосы и проводят антиобледенительную обработку воздушных судов перед вылетом. Возможны незначительные задержки в 10-15 минут на вылет.

"Мы также рекомендуем пассажирам и гостям аэропорта пользоваться услугами поездов Аэроэскпресс", — сообщает аэропорт.