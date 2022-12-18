МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", задержаны 89 рейсов и отменили 16, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". Застрявшие в Хургаде туристы вылетят в Москву в воскресенье вечером

Так, согласно информации на 17.00 мск, во "Внуково" задержаны 38 рейсов, отменены — 13; в "Домодедово" задержаны 30 рейсов, отменен — один; в "Шереметьево" 21 рейс задержан, два отменены.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что высота снежных сугробов в Москве в понедельник может достичь рекордного показателя 1941 года — из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас.