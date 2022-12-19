МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ограничения на полеты в 11 российских южных и центральных аэропортов продлили до 27 декабря, заявили в Росавиации. Росавиация отметила недостатки в документах iFly по полетам над Сирией

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года", — следует из сообщения.

Подчеркивается, что режим распространяется на аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.