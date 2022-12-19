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Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 27 декабря
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Ограничения на полеты в 11 российских южных и центральных аэропортов продлили до 27 декабря, заявили в Росавиации. "Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и... ПРАЙМ, 19.12.2022
транспорт, бизнес, новости, росавиация, ограничение полетов, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ограничения на полеты в 11 российских южных и центральных аэропортов продлили до 27 декабря, заявили в Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 27 декабря 2022 года", — следует из сообщения.
Подчеркивается, что режим распространяется на аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.