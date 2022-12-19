МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. РЖД приняли на работу в компанию по техническому обслуживанию поездов "Сапсан" почти 1 тысячу человек из российского подразделения немецкого Siemens ("Сименс"), сообщил начальник дирекции скоростного сообщения российской железнодорожной монополии Антон Петров. РЖД сделали непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана"

Немецкий концерн Siemens 12 мая 2022 года сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России. РЖД в тот же день заявили, что техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка" продолжится под руководством и контролем РЖД.

"В апреле, после того как компания "Сименс" заявила о прекращении своих договорных обязательств по техническому обслуживанию "Сапсанов", силами холдинга РЖД была создана новая отечественная компания, наделенная таким правом. Из "Сименса" туда перешли работать почти тысяча человек", — сообщил Петров в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок".

Общий парк "Сапсанов", рассказал глава дирекции, в настоящее время составляет 20 поездов. Они курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.