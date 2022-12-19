МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В Магаданской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8, машина перевернулась и загорелась, при этом пострадал один из трех членов экипажа, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 27 декабря

"Ми-8 с тремя членами экипажа на борту, следовавший по маршруту "Магадан-13 – поселок Тахтоямск", совершил аварийную посадку в районе поселка Тахтоямск Магаданской области… Вертолет столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся… Пострадал один из членов экипажа, воздушное судно получило повреждения", — сказано в релизе.

Согласно предварительным данным, авария произошла в понедельник в 11.30 по местному времени (03.30 мск).

Возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).