МАГАДАН, 19 дек — ПРАЙМ. Представители транспортной прокуратуры вылетели на место аварийной посадки Ми-8 в Магаданской области. Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области

"Во время выполнения воздушным судном Ми-8Т (эксплуатант – ООО "Поляр-Авиа") рейса по доставке продуктов питания и запасных частей к технике, при заходе на посадочную площадку Нявленга (Ольский район Магаданской области) произошло столкновение вертолета со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Экипаж покинул воздушное судно. Вертолет полностью уничтожен огнем", — сообщила транспортная прокуратура Колымы.

На место происшествия вылетел исполняющий обязанности магаданского транспортного прокурора для координации деятельности правоохранительных, следственных органов и спасательных служб.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба" по факту аварийной посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области. В результате инцидента пострадал один из членов экипажа.