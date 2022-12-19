МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. РЖД установили новый рекорд суточной погрузки контейнеров в портах Дальнего Востока – 4,318 тысячи TEU, сообщила компания. РЖД взяли на работу почти тысячу экс-сотрудников Siemens

Тема с вывозом контейнеров с Дальнего Востока поднималась последнее время достаточно часто и даже на уровне президента России Владимира Путина. Министр транспорта РФ Виталий Савельев говорил на одном из совещаний, что в текущих экономических условиях происходит изменение логистических направлений и товарные потоки развернулись с западных направлений на восток. Министерство и РЖД занимались выработкой мер для стабилизации ситуации с вывозом контейнеров.

"Семнадцатого декабря максимальный объем суточной погрузки контейнеров в портах и терминалах Дальнего Востока составил 4318 TEU. Значительный вклад в рекордную погрузку внесли станции Находка-Восточная, Уссурийск и Владивосток", — говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.

Отмечается, что за прошедшую неделю компания вышла на темп шесть контейнерных поездов ежесуточно.

"В декабре грузим в среднем более 3,6 тысячи TEU в сутки (+15,7% к ноябрю). С начала месяца уже отправили 78 полносоставных поездов с контейнерами в полувагонах", — отмечают РЖД.