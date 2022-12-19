МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает внесение в Воздушный кодекс поправок о невозможности приема на работу в авиационный персонал лиц, находящихся в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения при перевалке угля

Документ устанавливает невозможность приема на должности авиационного персонала лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренных положениями ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму", говорилось в пояснительных документах.

Трудовой договор с лицом из числа специалистов авиационного персонала подлежит расторжению, если это лицо включено в указанный перечень.

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.