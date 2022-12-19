МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Контейнерный рынок РФ по итогам января-ноября снизился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 5,006 миллиона TEU, сообщает транспортная группа Fesco. "Внучка" РЖД удвоит парк контейнеров в 2023 году

По данным компании, импорт сократился на 13%, до 1,891 миллиона TEU, экспорт – на 24%, до 1,416 миллиона TEU. Транзитные перевозки снизились на 23%, до 687 тысяч TEU. Внутренние отправки выросли на 1%, до 1,012 миллиона TEU.

"По итогам ноября 2022 года рынок сократился на 13,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, до 461 тысячи TEU", — отмечают в Fesco. В компании уточнили, что импортные перевозки остались на уровне ноября 2021 года, однако в сравнении с октябрем 2022 года они выросли на 4%.

Экспортные отправки сократились на 34% относительно аналогичного месяца прошлого года, при этом отправки через порты Дальнего Востока выросли на 21%.

Транзитные перевозки сократились на 22% по сравнению с ноябрем прошлого года, при этом по сравнению с октябрем 2022 года их рост составил 2%. "Основным драйвером являются перевозки из Азии в Среднюю Азию – рост на 6% по сравнению с ноябрем 2021 года", — добавляют в группе.

Внутренние перевозки в ноябре сократились на 1%.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.