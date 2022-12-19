СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — ПРАЙМ. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в понедельник связи с ремонтно-восстановительными работами, возобновлено, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РФ. Крым наладит связи с портами новых российских регионов

Движение автомобилей по Крымскому мосту было остановлено с 12.00 мск.

"Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — говорится в сообщении.

На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах. В начале декабря по отремонтированной правой части автодороги моста возобновили движение после ремонтных работ. Ремонт левой стороны автодорожной части планируется завершить в конце марта 2023 года.