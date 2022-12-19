МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. РЖД и железные дороги Казахстана, Туркмении и Ирана согласовали скидки на перевозки контейнеров в 2023 году по восточному маршруту коридора "Север — Юг", сообщает пресс-служба компании. Калининградский губернатор предложил Польше скидку на стройматериалы

"ОАО "РЖД" совместно с железными дорогами Казахстана, Туркменистана и Ирана приняло решение по установлению на 2023 год пониженных единых контейнеро-километровых ставок за использование инфраструктуры восточного маршрута МТК "Север — Юг", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на российских железных дорогах с 1 января 2023 года будет действовать скидка 20% на экспортные и импортные перевозки груженых контейнеров через российско-казахстанские пограничные передаточные станции при проследовании казахстано-туркменского пограничного перехода Болашак — Серхетяка.

На железных дорогах Казахстана, Туркмении и Ирана будут действовать специальные тарифные ставки в размере 0,15 $/TEU-км (при массе брутто контейнера до 24 тонн), 0,18 $/TEU-км (при массе брутто контейнера свыше 24 тонн) и 0,24 $/FEU-км.