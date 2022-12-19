МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) поставит Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 20 электропоездов производства "Трансмашхолдинга" на сумму около 19 миллиардов рублей для использования на Московских центральных диаметрах, профинансирует поставку ВЭБ РФ, сообщает ГТЛК. Цена дизеля на московских АЗС растет 11 недель подряд

"АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) стало победителем конкурсов на поставку Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 20 электропоездов для использования на Московских центральных диаметрах (МЦД-3, МЦД-4), планируемых к запуску до 2025 года. Всего планируется поставка 18 электропоездов ЭП2Д и 2 — "Иволга 3.0" (ЭГЭ2Тв). Общая стоимость транспорта составляет порядка 19 миллиардов рублей. Поставку подвижного состава профинансирует ВЭБ.РФ", — говорится в сообщении.

"Поставка новых электропоездов для использования на Московских центральных диаметрах является для нас стратегическим и социальным проектом. Его реализация позволит существенно повысить комфорт ежедневных поездок и мобильность горожан", – прокомментировал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Первая партия техники отечественного производства "Трансмашхолдинга" (ТМХ) будет поставлена уже в декабре. Новые одиннадцативагонные электропоезда ЭП2Д производства Демиховского машиностроительного завода (входит в ТМХ) оснащены мягкими сидениями с USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, системами климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха, беспроводной сетью Wi-Fi. Также ЭП2Д полностью приспособлены для проезда пассажиров с ограниченными возможностями.

"Иволга 3.0" (ЭГЭ2Тв) создана российскими конструкторами "ТМХ Инжиниринг" на отечественной компонентной базе. Это первый электропоезд с конструкционной скоростью 160 км/ч, который полностью спроектирован и изготовлен в России. Использованные в конструкции 11-вагонного электропоезда технические решения обеспечивают плавный ход поезда и низкий уровень шума.

ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. ТМХ является единственным в РФ разработчиком и крупнейшим производителем пассажирских и специальных вагонов локомотивной тяги.