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В московских аэропортах задержали или отменили более 40 рейсов
Транспорт
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. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". По... ПРАЙМ, 20.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания".
По информации на 8.38 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержано, 10 отменено; в "Домодедово" 18 рейсов задержано и два отменено; в "Шереметьево" семь рейсов задержано, шесть отменено.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве ожидается облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов.