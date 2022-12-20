МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Более 40 рейсов во вторник утром задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс Расписания". ГТЛК поставит 20 электропоездов для Московских центральных диаметров

По информации на 8.38 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержано, 10 отменено; в "Домодедово" 18 рейсов задержано и два отменено; в "Шереметьево" семь рейсов задержано, шесть отменено.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве ожидается облачная погода, без осадков и до минус 7 градусов.