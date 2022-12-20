МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco обновила свой парк контейнеров, расширив его до более чем 130 тысяч TEU, сообщает компания. Акции Fesco упали на пять процентов на новостях о новом иске

"Парк контейнеров транспортной группы Fesco… впервые превысил 130 тысяч TEU", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в управлении Fesco находится более 131 тысячи TEU, что группа называет рекордным числом.

Всего в текущем году Fesco приобрела 7 тысяч сорокафутовых контейнеров и более 9 тысяч — двадцатифутовых.

Группа планирует продолжить расширение контейнерного парка в рамках реализации стратегии развития в следующем году.

Fesco — одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка".