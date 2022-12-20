МИНСК, 20 дек — ПРАЙМ. Белоруссия заинтересована в наращивании автомобильных грузоперевозок на российском рынке, считает необходимой либерализацию транспортного рынка в Союзном государстве, заявил премьер республики Роман Головченко. Мишустин призвал развивать надежные транспортные коридоры

"В сфере транспорта… мы заинтересованы в наращивании объемов перевозки на российский рынок, в отмене разрешительной системы для грузоперевозчиков, хотя сейчас мы имеем достаточное количество разрешений на осуществление перевозок автотранспортом. Считаем, что этот элемент должен быть устранен в рамках Союзного государства. Вопрос о каботажных перевозках нами был поставлен и взят в проработку по поручению президента России", — сказал Головченко, подводя итоги прошедших белорусско-российских переговоров на высшем уровне. Видео комментария премьера опубликовал официальный Telegram-канал белорусского правительства.

Он добавил, что в области авиаперевозок достигнуто соглашение, что "белорусские авиакомпании могут выполнять полеты по принципу треугольника, то есть, например, лететь из Минска в Москву, из Москвы, условно, в Казань, а потом – опять в Минск". Премьер также сообщил, что белорусская и российская стороны работают над выравниванием тарифов на аэронавигационное обслуживание.