МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Крупнейший российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" (входит в группу компаний "Дело") запустил новый мультимодальный сервис для перевозки грузов из России и стран СНГ во Вьетнам и обратно, сообщил оператор. Fesco расширила свой парк контейнеров

Речь идет о перевозках через терминал "Восточной стивидорной компании" (ВСК, входит в Global Ports, 61,5% акций которой принадлежит группе "Дело") и китайский порт Наньша.

"В рамках сервиса экспортные грузы отправляются из различных регионов России, Казахстана и Узбекистана на ВСК, после чего морем транспортируются в китайский порт Наньша, откуда следуют во вьетнамские порты Хайфон и Хошимин. Сервис также действует и в обратном направлении для доставки импорта", — говорится в сообщении.

"Трансконтейнер" предоставляет собственное оборудование и организовывает транспортировку в рамках железнодорожного и морского плечей. Транзитное время между терминалом ВСК и Вьетнамом составляет порядка 25 дней. Перевозки планируется осуществлять раз в две недели.

"Запуск нового сервиса в сообщении с Вьетнамом, одним из ведущих торговых партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, позволит обеспечить растущие потребности наших клиентов в транспортировке сырья и товаров народного потребления. Благодаря богатому опыту организации международных мультимодальных сервисов, а также синергетическому эффекту от сотрудничества с коллегами по группе мы можем предоставить сервис безусловного качества с контролем перевозки на каждом ее этапе", – цитирует оператор слова директора по продажам и клиентскому сервису Никиты Пушкарева.

"Трансконтейнер" – лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 120 тысяч единиц вместимостью порядка 180 тысяч TEU, фитинговых платформ — 41 тысячу единиц. Компания владеет 40 железнодорожными терминалами в России. Морские перевозки в рамках ее сервисов осуществляют 23 грузовых судна, в том числе 13 судов "Сахалинского морского пароходства". Единственным акционером является группа компаний "Дело".