МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. РЖД на новогодние и рождественские каникулы назначают дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. РЖД сделали непрерывный Wi-Fi для пассажиров "Сапсана"

"Билеты на новогодние и рождественские каникулы раскупают со скоростью "Сапсана". А на направлении Москва – Санкт-Петербург и обратно – ещё быстрее. Чтобы ваши планы не остались мечтами, мы приняли решение увеличить число рейсов поездов "Сапсан" в праздничные дни", — говорится в сообщении РЖД в телеграм-канале.

Дополнительные поезда отправятся: из Москвы в 21.00 (поезд №786) 29, 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6 и 7 января. Из Санкт-Петербурга будут доппоезда в 11.10 (поезд №765) 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января и в 15.00 (поезд №771) 8 января.

Билеты уже в продаже. Их можно купить на сайте или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в кассах.