РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 дек — ПРАЙМ. Перевозки в рамках предоставления услуги "грузовой экспресс" на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД) выросли в период с января по ноябрь 2022 года почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области. "Трансконтейнер" запустил мультимодальный сервис для перевозки грузов

"В январе-ноябре текущего года в рамках предоставления услуги "грузовой экспресс" на Северо-Кавказской железной дороге отправлено более 365 тысяч тонн различных грузов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении. Отмечается, что за 11 месяцев со станций СКЖД отправлено 180 "грузовых экспрессов", в составе которых было около 5,4 тысячи вагонов.

Этими поездами перевезены химикаты, промтовары, продовольствие, продукты перемола, бумага, автомобили, черные металлы, комбикорм, цемент, лесные грузы, металлоконструкции, машины, строительные материалы и зерно.

В сообщении регионального минтранса уточняется, что услуга "грузовой экспресс" заключается в резервировании вагономест в составе ускоренного маршрутного поезда с возможностью включения различного подвижного состава с грузом, который доставляется по расписанию.