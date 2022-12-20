АШХАБАД, 20 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания "Туркменистан" с 1 февраля 2023 года снизит цену авиабилетов на ряд международных рейсов для туркменских граждан на 30%, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент" со ссылкой на авиаперевозчика. В московских аэропортах задержали или отменили более 40 рейсов

"С 1 февраля для граждан Туркменистана авиакомпания "Туркменистан" на 30% снижает цены на билеты на следующих международных маршрутах: Ашхабад — Дубай, Ашхабад — Казань, Ашхабад — Москва и Ашхабад – Стамбул", — говорится в сообщении.

Снижение цен на авиабилеты по этим направлениям в полной мере ощутят те, кто будет покупать билеты онлайн. Для тех, кто будет приобретать билеты в кассах авиакомпании, стоимость будет на 2,5% дороже.

Ситуация с продажей в Туркмении авиабилетов на международные рейсы была темой заседания Государственного совета безопасности страны в начале этого месяца. Тогда генпрокурор республики сообщил о выявлении преступлений со стороны некоторых руководителей и сотрудников Главного агентства воздушных сообщений "Туркменских авиалиний", которые получали взятки за бронирование авиабилетов, а также продавали авиабилеты по завышенной цене. В результате группа лиц из пяти человек была осуждена на сроки от 8 до 13 лет. Уже на следующий день, авиабилеты в Туркмении на международные рейсы стали доступнее и дешевле на 2,5%.