ВЛАДИВОСТОК, 21 дек — ПРАЙМ. Приморье и КНР по окончании пандемии коронавируса намерены возобновить проекты международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2", сообщил РИА Новости представитель регионального агентства международного сотрудничества. Китай потирает руки: Европа отдаст ему свой последний газ

"На настоящий момент совместные проекты в области транспорта и логистики Приморский край с Китаем не реализует. Есть договоренность о возобновлении реализации проектов международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2" по окончании пандемии коронавируса", — сказал собеседник.

В агентстве также уточнили, что по итогам 9 месяцев 2022 года торговый оборот Приморского края с КНР увеличился к аналогичному периоду 2021 года на 31,3% — до 4,7 миллиарда долларов. При этом объём приморского экспорта в Китай вырос на 64,5% – до 1,3 миллиарда долларов, а импорт из КНР вырос на 21,8%, до 3,4 миллиарда долларов.

"Удельный вес КНР в общем объёме торгового оборота Приморского края по итогам 9 месяцев 2022 года достиг 55,3%, то есть 4,7 миллиарда долларов США", — рассказали в агентстве.

МТК "Приморье-1" и "Приморье-2" проходят через территорию Свободного порта Владивосток. Здесь предусмотрена круглосуточная работа пунктов пропуска и радикальное сокращение контроля — "единое окно" при пересечении госграницы грузами, введение электронного декларирования грузов и реализация принципа "зеленого коридора" для участников внешнеэкономической деятельности. Потенциальный объем грузовой базы оценивается в порядка 45 миллионов тонн в год. В ноябре глава Приморья Олег Кожемяко сообщал, что первый этап участка МТК "Приморье-1" будет сдан в этом году.