ДУШАНБЕ, 21 дек — ПРАЙМ. Таджикистан и Кувейт свяжет авиасообщение, первый рейс между столицами двух стран Душанбе и Эль-Кувейтом будет запущен 29 декабря, сообщили РИА Новости в Агентстве гражданской авиации при правительстве Таджикистана. iFly отменила рейсы в Египет 20 и 21 декабря

"Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways 29 декабря совершит свой первый авиарейс по маршруту Эль-Кувейт — Душанбе — Эль-Кувейт, который является следующим шагом в направлении освоения новых направлений полетов и содействия общению между народами", — сказал собеседник агентства.

По его словам, открытие прямых рейсов с развитой страной Персидского залива — Кувейтом — будет важным событием и послужит для привлечения большего числа туристов из этого региона в Таджикистан.