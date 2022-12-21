ДДН ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал старт движению по двум дорогам на юге России — Северному обходу Анапы в Краснодарском крае и участку федеральной трассы А-157 между аэропортом Минеральных Вод и Кисловодском (Ставропольский край). Российская экономика имеет запас прочности и потенциал, заявила Матвиенко

Он принял участие в этой церемонии по видеомосту, выйдя на связь с дорожного участка в Московской области, который также будет открыт в среду.

"Поздравляю всех с завершением строительства двух новых участков дорог. Обхода города-курорта Анапа также автострады к аэропорту Минеральных Вод, которая построена с опережением графика почти на год. Для жителей российских субъектов и путешественников и для бизнеса очень важен запуск этих современных трасс. Они помогут сделать еще более комфортными и безопасными поездки наших граждан по туристическим местам Краснодарского края, Северного Кавказа. Естественно снизят издержки предпринимателей на логистику", — сказал премьер.

Новые южные дороги, по которым теперь запущено движение, помогут разгрузить поток автомобилей между курортами. Так, Северный обход избавит Анапу от транзитного движения по городским улицам, а также позволит сформировать единый скоростной коридор, связывающий федеральную трассу М-4 "Дон" с мостом через Керченский пролив и полуостровом Крым.

Кроме того, обход стал частью транспортного коридора "Север ‒ Юг", обеспечивающего перевозки грузов, работу морских портов, транспортную доступность и связанность муниципалитетов между собой, логистику всего побережья, включая Крым. Он же является частью проекта по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту. Объем строительства дорог в России вырос на 5,8 процента за десять месяцев

Объект решает и несколько локальных задач: как рассчитывают власти, новая дорога позволит сократить время в пути жителям близлежащих населенных пунктов, а также решит проблему с пробками.

Второй открытый объект — 30-километровый участок автодороги А-157, которая фактически связывает аэропорт в Минеральных Водах с городами-курортами Ставропольского края: Железноводском, Ессентуками и Кисловодском, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесии. Эта трасса — одна из самых загруженных на Северном Кавказе: ежедневно здесь проезжает более 20 тысяч автомобилей, а к 2033 году прогнозируется увеличение интенсивности движения в два раза.

В конце 2021 года до четырех полос было расширено 10 км трассы на подъезде к Кисловодску. Теперь же дорога стала четырехполосной на всем протяжении. Реконструкцию участка завершили на два года раньше срока.