ЛОБНЯ (Московская область), 21 дек — ПРАЙМ. Рост сектора дорожного строительства за 10 месяцев 2022 года в России составил 5,8%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии открытия новых дорог в подмосковной Лобне. Мишустин запустил движение по двум дорогам на юге страны

"Развитие строительства, в том числе дорожного, является одним из ключевых приоритетов правительства. Эта отрасль показывает существенное влияние на экономику, с ней связано создание новых рабочих мест, повышение инвестиционной, деловой активности в регионах. За десять месяцев текущего года рост столь значимого сектора составил 5,8 процента. И главное — по всей стране появляются новые нужные людям объекты", — сказал он.

Премьер призвал дорожников не волноваться за то, будет ли у них работа.

"Абсолютно точно можно об этом не волноваться, — сказал он в ответ на вопрос одного из рабочих о дальнейших перспективах в дорожной сфере. — У нас принята пятилетняя программа по строительству дорог. Эта пятилетняя программа на сегодняшний день расписана, в том числе, и на Подмосковье. Вы точно без работы не останетесь, потому что есть огромное количество объектов, которые надо строить. Будет работа".

В текущем году построили и реконструировали более 1200 км дорог по всей России, большая часть — региональные, а объём федеральной поддержки превысил более 420 млрд рублей, сообщил Мишустин. В нормативное состояние было приведено более 21 тысячи километров региональных дорог.

Премьер участвует в церемонии введения в эксплуатацию Северного обхода Анапы в Краснодарском крае и завершении реконструкции 30-километрового участка федеральной автодороги А-157 Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск (по ВКС), а также в открытии движения по первому этапу Северного обхода Лобни и основному ходу автодороги Лобня – аэропорт Шереметьево (Лобненское шоссе).